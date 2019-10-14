محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت إيمي على الصورة: " يارب تكون مبسوط كده ياحبيبى وحشتنى أوى بقالى كام يوم مشوفتكش ربنا يصبرنى باقى العمر يااااارب وتفضل جمبى بروحك وتطبطب عليا وتزعق لما أغلط بابا أنا بحبك أوى". واستقبلت أسرة الفنان الراحل العزاء يوم الخميس الماضي، وحرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن، بينهم سمير غانم، ومحمد هنيدي، وأحمد السقا، ومحمد إمام، وهشام ماجد، وأحمد فهمي، شيكو، وأحمد آدم، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير.

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كانت هذه تفاصيل خبر "بقالي كام يوم ماشفتكش".. إيمي طلعت زكريا تبعث رسالة مؤثرة لوالدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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