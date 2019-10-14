فيديو| لبلبة تكشف الحالة الصحية لعادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طمأنت الفنانة لبلبة، الجمهور على صحة الزعيم عادل إمام، مشيره أنه بصحة جيدة، ويستكمل تصوير أحدث أعماله الفنية.

وقالت لبلبة، على هامش مشاركتها بمهرجان الإسكندرية السنيمائي، أثناء لقائها في برنامج " ARAB WOOD"، المعروض على شاشة روتانا،: " عادل بخير وزي القمر، ولسه كنت معاه قبل ما أجي المهرجان ده على طول، وهو دلوقت بيكمل تصوير مسلسله الجديد".

يشار إلى أن مسلسل فلانتينو كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن عرضه في رمضان 2020.

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته داليا البحيري، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، إلى جانب محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، وهدى المفتي، ووفاء صادق، وإخراج رامي إمام.