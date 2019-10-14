وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس.. هذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصر اوي:

نشرت الإعلامية علا الفارس، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة تعلن بها وفاة شقيقها.

وكتبت علا: "انتقل إلى رحمه الله تعالى قبل قليل شقيقي ناصر تحسين الفارس، له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اللهم عوضه شبابه بالجنة وأغفر ذنوبه وكفر عن سيئاته ، اللهم أنزل عليه رحمتك وتقبله بقبول حسن اللهم لا اعتراض".

علا الفارس إعلامية وصحفية أردنية من أصل فلسطيني، وعلمت في الكثير من البرامج والقنوات المختلفة.