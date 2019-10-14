تفاصيل مسلسل هيفاء وهبي في رمضان 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تتعاون الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، للمرة الأولى، مع المنتج صادق الصباح، لخوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2020، بمسلسل "أسود فاتح".

كشف حساب برنامج "ET" بالعربي عبر "إنستجرام"، عن البوستر الدعائي للمسلسل، مرفقًا بتعليق: "المنتج صادق الصباح يتعاون لأول مرة مع هيفاء وهبي بمسلسل (أسود فاتح) وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل".

"أسود فاتح" تدور أحداثه في إطار اجتماعي عصري، صورت مشاهده بين مصر ولبنان.

وتستكمل هيفاء وهبي تصوير أحدث أفلامها "أشباح أوروبا"، الذي يشاركها بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر.