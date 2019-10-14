محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: احتفظ فيلم الإثارة النفسية "Joker" للأسبوع الثاني بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، محققًا 55 مليون دولار. الفيلم بطولة خواكين فينيكس، روبرت دي نيرو، زازي بيتز، فرانسيس كونروي، وإخراج تود فيلبس. تصدر المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة الجديد "The Addams Family" بإيرادات بلغت 30.3 مليون دولار. Advertisements وجاء فيلم الخيال العلمي الجديد "Gemini Man" في المركز الثالث، بإيرادات بلغت 20.5 مليون دولار. الفيلم بطولة ويل سميث، ماري إليزابيث وينستد، كلايف أوين، وإخراج أنج لي. أما فيلم الرسوم المتحركة ”"Abominable" فقد تراجع من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، مسجلاً 6.2 مليون دولار. وتراجع أيضًا فيلم الدراما "Downton Abbey" من المركز الثالث إلى الخامس، بإيرادات بلغت 4.9 مليون دولار. الفيلم بطولة هيو بونفيل، ماثيو جوود، ماجي سميث، إميلدا ستونتون، وإخراج مايكل انجلر.​

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كانت هذه تفاصيل خبر للأسبوع الثاني.. الجوكر يتصدر شباك تذاكر الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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