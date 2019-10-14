نادر حمدي يطلق مسابقة لجمهوره والجائزة مشاركة بستوديو أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

كشف الفنان والموزع الموسيقي نادر حمدي عن مسابقة جديدة لجمهوره، الفائز بها سيشارك الفنانة أنغام ستديو بروفاتها.

نشر حمدي صورة جمعته بأنغام، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "اللي هيعرف أنا اشتغلت مع الفنانة أنغام كام أغنية وإيه هما هخليه يحضر الاستوديو معانا".

تستعد أنغام لحفلها المقبل، الذي تحييه 14 نوفمبر المقبل في دولة الكويت، مع الفنان اللبناني وائل جسار.

يذكر أن الفنان نادر حمدي وزع موسيقى الميكساج لفريق "واما"، وطرح آخر أغنية "شمس بحر"، ضمن ألبوم "الصيف ابتدى" من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتسجيل غناء محمد إسماعيل.