كلمات تركي آل شيخ.. محمد حماقي يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد حماقي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، كشف فيه عن أغنية جديدة (سينجل) من كلمات المستشار تركي آل شيخ.

ظهر حماقي في الفيديو رفقة آل شيخ، وعلق: "أنا في ضيافة أخويا وحبيبي أبو ناصر"، ليمازحه آل شيخ قائلاً: "فين السنجل.. مسجلينها من 3 شهور، يلا بسرعة عمرو مصطفى تاركين له الملعب".

عمرو مصطفى أطلق مؤخرًا ألبومه "لعبت مع الأسد"، والذي يضم 10 أغاني، رؤية وكلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وإنتاج شركة فيولين.

يشارك حماقي في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice "، المعروض على شاشة "إم بي سي مصر"، وأعضاء الموسم الجديد: راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام.