"البيت الفني للمسرح" يفتتح "رحلة سعيدة" بالإسكندرية قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال بالمسرح الحديث، التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري البروفات النهائية لعرضها الجديد "رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي، استعدادا لافتتاحه بنهاية شهر أكتوبر الجاري بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

يقول المخرج محمد مرسي إن المسرحية تدور داخل أتوبيس في رحلة لمدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

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جدير بالذكر أن عرض "رحلة سعيدة" يستعد عقب افتتاحه بالإسكندرية لخطة تجوال تتضمن جامعات ومدارس ومراكز ثقافية بالوجه البحري بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، والتي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، وتشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث .

"رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، أحمد حسني، غادة كمال، عبدالرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.