تراند اليوم : بطريقة مروعة.. انتحار فنانة شهيرة والسبب صادم...

في واقعة صادمة، أقدمت الفنانة الكورية الجنوبية سولي، على الانتحار شنقًا في منزها جنوب العاصمة سيول.

وكانت الشرطة الكورية قد عثرت على جثة الفنانة الكورية الجنوبية سولي في منزلها وقد فارقت الحياة، حيث أكد مصدر بالشرطة، أن مدير أعمالها توجه إلى منزلها بعدما عجز عن الوصول إليها، فوجدها ميتة واتصل بالشرطة.

كما أفاد مدير أعمالها أنه صعق لانتحارها، إذ أنها كانت تتصرف بطريقة طبيعيّة في يومها الأخير، قامت بتسجيل إعلان لماركة حقائب.

وسجّلت فيديو تستعرض فيه الحقيبة التي وصلتها هديّة من الماركة نفسها، إلا أنها لم تعد تجيب على هاتفها الأمر الذي تسبّب بالقلق لمدير أعمالها الذي أدرك أنها ليست بخير.

وبحسب ما نشره بعض الجمهور فإن أحد أسباب الوفاة هو تعرضها إلى التنمر عبر الإنترنت ، حيث قالت في آخر بث لها عبر إنستجرام : "أنا لست بشخص سيء".

يذكر أن سولي البالغة 25 عاما من العمر، بدأت مسيرتها الفنية عام 2005 في دراما Ballad of Seo Dong الشهيرة، وكانت وقتها طفلة عمرها 11 عاما.







