بالفيديو: فان دام في حفل صناعة الترفيه.. الصقر هو حيواني المفضل لأنه نبيل وقوي كبلدكم

قال نجم أفلام الأكشن فان دام أثناء تسلمه جائزة في منتدى ⁧‫صناعة الترفيه‬⁩ الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض أن الصقر هو حيوانه المفضل، لأنه نبيل وقوي، كبلدكم” السعودية.

وشهد منتدى صناعة الترفيه حضور ألمع نجوم العالم والوطن العربى، على رأسهم جاكى شان، وفان دام، فيما شهد المنتدى تكريم العديد من هؤلاء النجوم.

وتقام فعاليات موسم الرياض الترفيهى براعية المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فى الفترة من 11 أكتوبر الجارى، وحتى 15 ديسمبر المقبل.‫