أسعد لحظات حياتي.. رجاء الجداوي تعلق على مشاركتها بموسم الرياض

أعربت الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن سعادتها، بحضور موسم الرياض، المقام في المملكة العربية السعودية، قائلة: "من أسعد لحظات حياتي".

ونشرت الفنانة رجاء صورة جمعتها بالنجم العالمي جاكي شان عبر صفحتها الرسمية

بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "شبر مية"، وهو من تأليف شريف بدر الدين،

وإخراج طارق رفعت، وبطولة كل من أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، ندى موسى، سارة نخلة.