صور.. تكريم هاني شاكر ضمن فعاليات موسم الرياض

كرم نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر أمس خلال احتفالية كبرى أقيمت بفندق نايل ريتز في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك تحت رعاية هيئة الترفيه بالمملكة والذي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ. والذي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ. ونشر نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر صورة تكريمه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن النجم هاني شاكر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبالك إيه"، وهي من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بيشوي سمير، كماحققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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