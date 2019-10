فيديو.. مصطفى الآغا مداعبًا أصالة :"معقول كل هذا اللؤم"

View this post on Instagram

معقول #أصالة لئيمة ؟؟ اللي اعرفه أنها صاحبة أطيب قلب وعفويتها وعدم نفاقها ومجاملاتها سبب بعض من مشاكلها ولكني اليوم اكتشفت أنها ممكن تكون ... نص طيبة 😂😂 @assala_official #مصطفى_الاغا