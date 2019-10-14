فيديو.. مصطفى الآغا مداعبًا أصالة :"معقول كل هذا اللؤم"

نشر الإعلامي مصطفى الأغا فيديو له برفقة الفنانة أصالة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر مصطفى من خلاله مع أصالة، وهما يداعبان بعضهما البعض، وعلق مصطفى عليه: "معقولأصالة لئيمة.. اللي أعرفه أنها صاحبة أطيب قلب وعفويتها وعدم نفاقها ومجاملاتها سبب بعض من مشاكلها ولكني اليوم اكتشفت أنها ممكن تكون نص طيبة".
يذكر أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "ما أسامح"، وهي من كلمات محمد الكبير، و ألحان أنا، و توزيع عمرو عبد الفتاح، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
شاهد الأغنية من
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