بعد ظهورها المثير بالسعودية.. هجوم على دينا الشربيني بسبب تقاليد المملكة

تزامنًا مع موجة الغضب التي أثارتها مؤخرًا، عادت الفنانة دينا الشربيني لتشعل غضب الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، المقام بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض ضمن موسم الرياض الترفيهي بفستان مثير قصير ومكشوف الأكتاف، في الوقت الذي تحرص فيه المشاهير وقرينات الرؤساء من الوطن العربي والعالم على ارتداء ملابس محتشمة عندما يتجهون للسعودية.

ودخلت دينا الشربيني الحفل بصحبة الهضبة عمرو دياب حيث أنه أحد المكرمين فيها وظهرت معه على السجادة الحمراء ممسكة بيده ووقفا ليتمكن المصورين من التقاط الصور لهما.

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وأعلن النشطاء من مختلف الدول العربية عن غضبهم بسبب طلتها الجريئة، موجهين لها موجة من الانتقادات والتعليقات السلبية والغاضبة منها لعدم احترامها العادات والتقاليد السعودية، وقام البعض بارفاق صور لقرينات زعماء وروساء العالم وكيف أنهم أجنبيات ولكن يظهروا بزي يحترم ثقافة

وعادات البلد التي يزورها، بجانب بعض نجمات الوطن العربي الذين سافروا مؤخرا للسعودية لحضور موسم الرياض بزي محتشم بخلافها.

واعتذر أحد النشطاء المصريين للشعب السعودي قائلًا:" كنت أتمنى أن تحترم دينا الشربيني خصوصية السعودية وتحترم العادات والثقافة والصورة العامة لبلاد الحرمين، وكنت أتمنى أن يطلب منها ذلك في حال لم تراعي هي ذلك أو تجهله هي وعمرو دياب، الأجانب والأوروبيين وغيرهم يحترمون ذلك، أنا مصري وبتأسف للشعب السعودي".

"إطلالة فاشلة، بعيدة عن الأناقة واحترام الذوق العام للمملكة وشعبها .. أتمنى أنها تعلمت من احتشام يسرا ورجاء الجداوي وغيرهن من الحاضرات .. ممن اخترن الزي المناسب للحدث والمكان"، وأخرى:"مراح نقارنها بالجنبيات لان يبيلها سنين ضوئية عشان تتعلم الذوق واحترام الثقافه منهم بس بنقارنها مع اللي من

نفس دولتها جايين للحفله وهم بكامل احترامهم للبلد وثقافته"هكذا علق أحد المتابعين.

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وقالت أخرى:"دينا الشربيني..هي كانت عارفة انها جاية للسعودية أو لا ؟وين احترام ثقافة البلد والاحتشام!"، وقال أحد محبي دينا منتقدا ما فعلته:"اوكي أنا احب شخصية دينا الشربينى، ولكن انك تحضرين حفل بالرياض و أنتي لابسه كذا بيقى نو نو.. حيل اقدر الشخص اللي يحط اعتبار للبلد اللي يزوره و يفصل مابين حريته و احترامه للغير" .

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فيما القى أحد النشطاء اللوم أيضًا وزارة السياحة السعودية والمسئولين على الذوق العام هناك وقال ساخرًا:"العتب على وزارة السياحة ولاقانون آداب السياح لايشمل زوجة عمرو دياب؟؟برج الحوت معها واسطة وحنا ماندري

ماشاء الله مسؤلين كبار وحراس ومنظمين وتاركينها تدخل الحفل واضح الصرامه في تطبيق النظام هذا وكلها قاعه دينا الشربينى".

يذكر أن موسم الرياض الترفيهي بدأ يوم 11 أكتوبر الجاري، على أن يستمرلـ 15 ديسمبر المقبل حيث يظل لمدة 70 يومًا، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع القائمين عليه أن يستقطب ما يقرب من 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض فقط.