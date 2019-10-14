غدًا.. عرض خاص لـ "بين بحرين" بأحد المولات الشهيرة

يقام مساء غدًا، الثلاثاء، عرض خاص لفيلم "بين بحرين"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بأحد المولات الشهيرة في السادس من أكتوبر.
تدور أحداث الفيلم حول الحياة فى القرى وتسليط الضوءعلى المشاكل الخاصة بتلك الفئة المجتمعية، وحياتهم اليومية فى تلك المناطق، ويتناول عددًا من القضايا الاجتماعية مثل الختان، وغيرها من قضايا هذا المجتمع المنغلق على نفسه.
يذكر ان الفيلم إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، ومن المقرر حضور النجوم يسرا وإلهام شاهين وكندا علوش ونجلاء بدر وسلوى خطاب.
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