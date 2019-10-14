بالصور.. أحمد عبدالمنعم يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة محمد فوزي

خضع الفنان الشاب أحمد عبدالمنعم، خلال الفترة الأخيرة، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد فوزي.
ووجه "عبدالمنعم" الشكر للمصور محمد فوزي، لافتًا إلىأنه كان يتمنى العمل مع فوزي نظرًا لشهرته في الوسط الفني بلقطاته المختلفة، ومتمنيًا له مزيد من النجاح في حياته الفنية.
يذكر ان أخر أعمال الفنان أحمد عبدالمنعم مسلسل "زي الشمس" بطولة أحمد السعدني، دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، سوسن بدر، أحمد داود، إخراج سامح عبدالعزيز.
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