عرض "رحلة سعيدة" بالإسكندرية ضمن خطة تجوال البيت الفني

قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال بالمسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح إن الفرقة تجري البروفات النهائية لعرضها الجديد " رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي، استعدادا لافتتاحه بنهاية شهر أكتوبر الجاري بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.
يقول المخرج محمد مرسي مخرج العرض إن العرض يدور داخل أتوبيس مسافر الى رحلة لمدينة شرم
جدير بالذكر أن عرض " رحلة سعيدة" يستعد عقب افتتاحه بالإسكندرية لخطة تجوال تتضمن جامعات ومدارس ومراكز ثقافية بالوجه البحري بمحافظات الإسكندرية و البحيرة و الغربية و المنوفية ، و ذلك ضمنخطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، و التي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، و تشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث .
" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، أحمد حسني، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.
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