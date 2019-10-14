كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منة فضالي لـ"الخليج 365 الفني": تعبت بسبب "قيد عائلي".. وحياتي الشخصية تخصني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



*اتعرض عليا أعمال أظهر فيها بالمايوه ورفضت!



*عمري ما اتكسفت من سني



*قرار الجواز أصبح صعب للغاية أصبحت الفنانة منة فضالي، محط اهتمام الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها عادت لتسرق الأضواء عبر الشاشات من خلال الأعمال الدرامية المميزة وخاصة نجاح دور "كاملة" في مسلسل "قيد عائلي" خلال الفترة الماضية وتستعد حاليا لفيلم "ماكو" مع النجم التركي مراد يلدريم، وكان لـ"الخليج 365 الفني" هذا الحوار معها: حدثينا عن سبب انجذابك لدور "كاملة" وهل تجسد دور "الخائنة"؟



أقدم شخصية للمرأة البسيطة في ملابسها وإطلالتها، مؤكدهة أنها لم تكن "خاينة" في الشخصية ولكن الظروف المحيطة من الضغوط وبعد الزوج هو ما جرفها ناحية هذا التيار. وفي ظل تلك الظروف حاولت أن تكون الشخصية المستقلة بعملها وكيانها ولكن لم يساعدها زوجها على ذلك، ولذلك لجأت إلى الانتحار كحل وحيد لأننا رأينا أن الانتحار هو أفضل نهاية للشخصية. هل مسلسل "قيد عائلي يقدم رسائل اجتماعية؟



المسلسل يقدم رسائل عديدة حسب كل شخصية مقدمة في العمل الدرامي، فضلا عن تقديم جزء من التسلية بجانب الدور الإرشادي وسعيدة بالعمل مع عدد كبير من الأجيال في المسلسل بداية من عزت العلايلي وبوسي وميرفت آمين بالإضافة للتعاون مع المخرج تامر حمزة مخرج شاطر ومهتم بأدق التفاصيل وشركة "فنون مصر" من شركات الإنتاج المتميزة وتختار المواضيع بدقة. المسلسل يقدم رسائل عديدة حسب كل شخصية مقدمة في العمل الدرامي، فضلا عن تقديم جزء من التسلية بجانب الدور الإرشادي وسعيدة بالعمل مع عدد كبير من الأجيال في المسلسل بداية من عزت العلايلي وبوسي وميرفت آمين بالإضافة للتعاون مع المخرج تامر حمزة مخرج شاطر ومهتم بأدق التفاصيل وشركة "فنون مصر" من شركات الإنتاج المتميزة وتختار المواضيع بدقة. ما سبب سفرك كثيرا الفترة الأخيرة؟



بعد "قيد عائلي" كنت لازم أفصل تعبت جدًا من الحالة كنت حتى قبل التصوير بدخل اللوكيشن حالتي النفسية سيئة ومتقمصة الدور تعبت جدا. بعد "قيد عائلي" كنت لازم أفصل تعبت جدًا من الحالة كنت حتى قبل التصوير بدخل اللوكيشن حالتي النفسية سيئة ومتقمصة الدور تعبت جدا. ما ردك على انتقادات البعض علي إطلالات ظهورك علي السوشيال ميديا؟



لا اقرأ ولا ألتفت لتعليقات المنتقدين، وأكثر ما يزعجني تعليقات الستات والخطأ الذي يصدر من امرأة تجاه امراة وعمري ما غلطت ف وحدة ست، وأكثر حاجة بتضايقني أن ست تغلط في التانية. لا اقرأ ولا ألتفت لتعليقات المنتقدين، وأكثر ما يزعجني تعليقات الستات والخطأ الذي يصدر من امرأة تجاه امراة وعمري ما غلطت ف وحدة ست، وأكثر حاجة بتضايقني أن ست تغلط في التانية. وبالنسبة ليا ديه حياتي الشخصية أتعرض عليا كتير الفترة اللي فاتت إني اشارك في أعمال واظهر بنفس الملابس اللي بظهر بيها في حياتي الشخصية وانا رفضت، في الأول والآخر حياتي الشخصية أنا حرة فيها ليهم شغلي وأدواري. Advertisements لماذا تحرصي دائمًا على الكشف عن سنك الحقيقي علي عكس بقية الفنانات؟



عمري ما اتكسف من سني، انا عندي 35 سنة وكلنا بنكبر ومش بنقف عند مرحلة عمرية معينة. عمري ما اتكسف من سني، انا عندي 35 سنة وكلنا بنكبر ومش بنقف عند مرحلة عمرية معينة. ما مواصفات فتى أحلامك؟



ليس لدي مواصفات معينة لفتي أحلامي، ولم أقرر بعد هذا القرار ويعتبر قرار صعب في الوقت الحالي ولا استطيع تحديد الوقت المناسب لأخذ هذه الخطوة بسبب ما نراه حاليا في المجتمع وطبع الرجال هذه الفترة واختتمت مازحة: "الجواز بقي حاجة منيلة خالص". ليس لدي مواصفات معينة لفتي أحلامي، ولم أقرر بعد هذا القرار ويعتبر قرار صعب في الوقت الحالي ولا استطيع تحديد الوقت المناسب لأخذ هذه الخطوة بسبب ما نراه حاليا في المجتمع وطبع الرجال هذه الفترة واختتمت مازحة: "الجواز بقي حاجة منيلة خالص". ما العمل الجديد الذي تستعدي له خلال الفترة المقبلة؟



استعد حاليا لتصوير مشاهدي في فيلم ماكو بصحبة الفنان التركي مراد يلدريم، معبرة عن سعادتها بمشاركة العمل معه. استعد حاليا لتصوير مشاهدي في فيلم ماكو بصحبة الفنان التركي مراد يلدريم، معبرة عن سعادتها بمشاركة العمل معه. وأشارت إلى أنها تخوض نوعية جديدة من أفلام الأكشن، مضيفة أنها تواصل التدريبات البدنية في صالة "الجيم" استعدادا لدورها في هذا العمل والذي سيتم تصويره في 3 أماكن مختلفة. حدثينا عن العمل مع مراد يلدريم؟



مراد يعتبر من أهم نجوم تركيا الفترة الحالية وهو شخص متميز وشاطر جدا وبيركز في شغله ومعظم مشاهدي في الفيلم معه صورنا ١٢ يوم وباقي لسة بقية التصوير. مراد يعتبر من أهم نجوم تركيا الفترة الحالية وهو شخص متميز وشاطر جدا وبيركز في شغله ومعظم مشاهدي في الفيلم معه صورنا ١٢ يوم وباقي لسة بقية التصوير. حدثينا عن استعداداتك للدور؟



الدور كله أكشن ولذلك اسعي للتمرينات في الجيم لأن الدور بيتطلب أكشن فلازم أكون متدربة كويس جدا. الدور كله أكشن ولذلك اسعي للتمرينات في الجيم لأن الدور بيتطلب أكشن فلازم أكون متدربة كويس جدا. هل تتابعي المسلسلات التركي وما رأيك في التعامل مع الأتراك؟



أتابع بشدة الأعمال التركية وأعيش معها في عالم ثاني وتابعت عدد كبير من المسلسلات التركية منها الحفرة وحتي الممات وزهرة الثالوث المسلسلات التركي من أهم مميزاتها أن كل فنان متوظف في مكانه الصح ومش مجرد حشو زي ما بنشوف في كتير من الأعمال المصرية عندنا مشكلة اسمها "سوبر ستار" نجيب المسلسل ونرسمه عليه. أتابع بشدة الأعمال التركية وأعيش معها في عالم ثاني وتابعت عدد كبير من المسلسلات التركية منها الحفرة وحتي الممات وزهرة الثالوث المسلسلات التركي من أهم مميزاتها أن كل فنان متوظف في مكانه الصح ومش مجرد حشو زي ما بنشوف في كتير من الأعمال المصرية عندنا مشكلة اسمها "سوبر ستار" نجيب المسلسل ونرسمه عليه. أما عن التعامل مع الأتراك مختلف تماما عن المسلسلات الراجل التركي راجل شرقي بطبعه ملهوش أي علاقة بالمسلسلات وغيور جدا. حدثينا عن العلاقة القوية بينك وبين أحمد عز بعد تهنئته بفيلم الممر؟



أحمد عز، صاحب عمري واحنا عشرة من 2007، انا بحبه وبحترمه جدا بعتبر أحمد أخويا ومبسوطة بنجاحه يستاهل كل خير ويارب كمان وكمان شغله يكسر الدنيا والفيلم تحفة.