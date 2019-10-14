الذكاء الاصطناعي ينصف ميسي في سباق أفضل لاعب في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنصفت تقنية الذكاء الاصطناعي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وواجه ميسي بعض الانتقادات حول أحقيته في الفوز بالجائزة، قبل أن يتدخل الذكاء الاصطناعي لحسم الأمور لصالح جوهرة برشلونة.
شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أخضعت أكثر من لاعب عالمي للذكاء الاصطناعي لقياس مجهوداته وعمله طوال العام ليتفوق ميسي على الجميع.
وتستضيف "دبي" الإثنين والثلاثاء مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي بحضور نجوم عالميين وأكاديميين وعلماء وباحثين.
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