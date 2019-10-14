كشفُ حقيقة مرض حسين فهمي ونقله للمستشفى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثرت الشائعات خلال الساعات الماضية حول مرض الفنان المصري حسين فهمي، ونقله إلى المستشفى بعد مروره بوعكة صحية مفاجئة، وما زاد من الشائعات هو عدم حضور الفنان المصري لحفل زفاف "دينا" ابنة شقيقه مصطفى.

وتواصلت "فوشيا" مع الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر، ورئيس اللجنة الصحية بالنقابة، والتي بدورها قالت إنّها كانت على اتصال بالصدفة مع الفنان حسين فهمي، أمس الأحد ولم يكن به أيَّ عارضٍ صحي أو شكوى من مرض.

وأكدت نهال على أنّها تواصلت مع فهمي مجدداً بعد انتشار الشائعة، وهو ما قابله الفنان المصري بالضحك خاصةً أنّه لا زال في منزله ولم يصيبه مكروه.

ونفت نهال جميع التكهنات التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، مشددة على أنَّ شائعة مرض حسين فهمي، لا أساس لها من الصحة.

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وأشارت إلى أنها وعندما تواصلت مع حسين فهمي قال لها ضاحكاً: "السوشال ميديا سبب انتشار أي شائعة النهاردة قالوا مريض بكرة يموتوني".

وطالبت نهال بتحري الدقة في الحصول على المعلومة خاصة فيما يخص المرض والوفاة لأنها تؤثر بقوة على الحالة الصحية للفنان وتسبب أضراراً لأسرته.

وأثار غياب حسين فهمي عن حفل زفاف ابنة شقيقه ضجةً كبيرة، ما ساهم في التكهنات بشأن حالته الصحية، وأنَّ مرضه هو السبب وراء عدم ظهوره المعهود في المناسبات العامة.

يُذكر أنَّ حسين فهمي، انتهى من تصوير آخر أعماله وهو مسلسل "السر" للمخرج محمد حمدي.