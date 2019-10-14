ميرفا قاضي: حياتي الشخصية تخصُّني وحدي.. وهذه رسالتي لمُطلقي الشائعات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت الفنانة ميرفا قاضي، أنَّ الديو الذي جمعها مؤخرًا مع الفنان شادي فرح، والذي حمل عنوان danse avec moi، حقق نجاحًا كبيرًا إلا أنّه ولسوء الحظ لم تستطع تقديم الدعم اللازم لهذا العمل كون صدوره تزامن مع تواجدها في سوريا لتصوير مسلسل "حواء" إلى جانب الممثلين سارة أبي كنعان وميلاد يوسف.

كاميرا "فوشيا" التقت الفنانة، حيث تحدّثت عن عملها الجديد، وتطرّقت إلى السبب الأساسي لعدم مشاركتها في عددٍ من الأعمال الدرامية.

كما وجّهت ميرفا القاضي رسالةً إلى من يتدخّل بحياتها ويُطلق الشائعات.

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