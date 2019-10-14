انتحار نجمة "بوب" كوريّة.. وهذه قصتها الغريبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عثرت السلطات الكورية الجنوبية على نجمة البوب "سولي" ميتة في ظروف غامضة بمنزلها بالقرب من سيول، بعد شهر من تسببها في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورجحت السلطات أن تكون نجمة فرقة إف إكس السابقة وعارضة الأزياء الكورية قد انتحرت، إثر واقعة عرض جزء حساس من جسدها عن طريق الخطأ على "إنستغرام" الشهر الماضي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعانت سولي البالغة من العمر 25 عامًا، واسمها الحقيقي تشوي جين ري، من الانتقادات على الإنترنت والتي عادت مجددًا الشهر الماضي.

وقالت شرطة سيول في بيان لها إن مديرة أعمالها حاولت الاتصال بها في المنزل الليلة الماضية لكنها لم تتلق أي رد.

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وأضافت أن سولي كانت تعاني من الاكتئاب الشديد وتتحدث علانية عن معاناتها من التنمر والبلطجة الإلكترونية في الماضي.

وكان لدى النجمة الكورية أكثر من 5 ملايين متابع على إنستغرام، وفي عام 2016، قامت بالظهور في حالة سكر وأظهرت أجزاء حساسة من جسدها، لتُثير الجدل حينها بفضيحتها التي عُرفت بـ no-bra في كوريا الجنوبية المحافظة تقليديًا، ومن ثم كررت الفضيحة نفسها في بث مباشر على إنستغرام الشهر الماضي.

وكانت سولي عضوًا في فرقة K-pop الشعبية ولكنها تركتها في عام 2015 للتركيز على مسيرتها الغنائية والسينمائية وأحرزت شهرة عالمية واسعة.