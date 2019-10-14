أشرف عبدالباقي يشارك الجمهور صورًا تجمعه بشاروخان وفاندام

شارك الفنان أشرف عبدالباقي، جمهوره ومحبيه، صورًا جديدة التقطها في حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه، وذلك عبر حسابه بـ"تويتر".

وغرد "عبدالباقي"، تعليقًا على الصور التي شاركها برفقة عدد من نجوم العالم أبرزهم "شاروخان، جاكي شان، فاندام"، قائلًا: "وبيومي بان".

وشهد الحفل الذي أقامته هيئة الترفيه السعودية، على هامش منتدى "صناعة الترفيه" بموسم الرياض، حضور عدد كبير من النجوم العالميين، في مقدمتهم شاروخان وفاندام وجاكي شان، كما حضر الحفل نجوم مصريين وعرب بارزين، في مقدمتهم "الهضبة" عمرو دياب، الذي تم تكريمه، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ومحمد رمضان، أكرم حسني، دينا الشربيني، عمرو مصطفى، المنتج محسن جابر، وعدد من المؤلفين والمنتجين والشعراء.

الحفل تنظمه المملكة ضمن أجندة منتدى ومعرض صناعة الترفيه الذي تستضيفه العاصمة الرياض على مدار يومي 13-14 أكتوبر الجاري.

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