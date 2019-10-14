شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الـ 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الدورة الثانية من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في الفترة من 20 أكتوبر وحتى 26 من نفس الشهر وتحمل دورة عام 2019 اسم النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، بعدما حملت الدورة الاولي اسم النجم الكبير يحيي الفخراني .

وتشهد دورة هذا العام تكريم نخبة من النجوم الذين أثروا المسرح الجامعي وهم : الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز و المخرج خالد جلال والفنان خالد الحربي والنجم سامح حسين والكاتب فهد رده الحارثي .

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وقد تقدم لتلك الدورة 27 عرض مسرحي عربي وأوربي وافريقي و36 عرضا من مختلف الجامعات المصرية بإجمال 63 عرضا مسرحيا اختارت منهم لجنة المشاهدة 14 عرضا مسرحيا منها عرض ( هذيانات شكسبير) لكلیة الفنون والتصمیم ( الجامعة الاردنیة ) وعرض ( حذاء مثقوب تحت المطر) لكلية الهندسة جامعة عين شمس وعرض ( "Maldita sea la sangre "Damn the blood) لجامعة La Casa del Teatro A.C. - المكسيك وعرض ( الراكبون إلى البحر) كلية الهندسة جامعة القاهرة وعرض ( الأرملة السوداء) جامعة بابل – العراق وعرض ( ألوان الطيف) الكلیة التقنیة العلیا - سلطنة عمان.

وفي مسار عروض المونودراما تم اختيار العرض الأسباني ( Nomeolvides) وعرض ( Le sang D'une femme de me'nage ) لجامعة Aix Marseille لفرنسا وعرض ( علب) ( مدیریة الخدمات الجامعیة لولایة مستغانم ) - الجزائر

وعرض ( المايسترو) جامعة حلوان - مصر.