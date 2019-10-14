شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى بجوار جايسون موموا: يعنى المصور ساب الحفل كله وجاى يصورنى معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد هنيدى صورة تجمعه مع الممثل العالمى جايسون موموا صاحب شخصية Aquaman الشهير أثناء تواجدهما فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. وعلق هنيدى على الصورة التى التقطها أحد المصورين فى الحفل وهو بجوار موموا، قائلا: "يعنى المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه". ويستقبل موسم الرياض، الذى يستمر فعالياته لما يقارب الـ 70 يوماً فى 12 منطقة بالرياض، عددا كبيرا من نجوم ومشاهير العالم والوطن العربى.

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