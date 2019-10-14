تراند اليوم : القبض علي عادل شكل في الإسكندرية بتهمة حيازة سلاح-شاهد التفاصيل

نيابة شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود الغايش، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، بحبس عادل شكل، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وشخص آخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء قرار ضبطه بعد ظهوره في أحد الفيديوهات وهو يرقص بصحبة شخص آخر، وهما يحملان أسلحة بيضاء.

ووفقًا لما قالته مصادر قضائية، فإن النيابة بإشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، كلّفت أجهزة الأمن بفحص المقاطع المصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والبلاغ المقدم ضد المتهم وصديقه وضبطهما، ووجه لهما خلال التحقيقات تهمة حيازة سلاح، واستعراض القوة والبلطجة.

كما أوضح كلاً منهما خلال تحقيقات النيابة، بأن الفيديو تم تصويره أثناء تواجدهما في عرس بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، لافتين إلى أن الرقص بالأسلحة البيضاء كان نوعًا من أنواع التعبير على البهجة والفرح حسب ما هو متعارف بين أهالي المنطقة في الأفراح، مؤكدين على أنهما لم يعتديا على أي أحد ولم يستعرضا القوة، ولم تبدر منهما أي من مظاهر ممارسة البلطجة