تراند اليوم : فيه قمر كدا ف البطاقة.. ياسمين رئيس تداعب جمهورها وتنشر صورة بطاقتها

داعبت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقالت بسخرية على صورتها “صورة البطاقة”.

وكان تعليق جمهور ياسمين رئيس على صورتها، “في حد قمر كده في البطاقة”، و”جميلة أوي”.

وتواصل “رئيس” تصوير فيلم “لص بغداد”، بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج سينرجي فيلمز.

وحصلت ياسمين رئيس على 6 جوائز وتكريمات عن هذا الدور، وهي جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ثم جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، وجائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، كما حصلت ياسمين على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.

وتحرص “رئيس” دائما على أن تظهر بشكل مختلف عن باقي ممثلات جيلها، واعتادت أن ترتدي ملابسها بطريقة تخطف الأنظار، كما أن قصة شعرها لطالما أثارت جدلًا، وهي تعتبر من أبرز الممثلات اللواتي يُعطين اهتمامًا كبيرًا وتنوعًا مستمرًا لإطلالاتهن.