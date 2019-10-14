تحذيرات وتعليمات صارمة من هيئة الترفيه ل ” محمد رمضان ” قبل حفله في موسم الرياض

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 05:56 مساءً - وجهت هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار ” تركي آل الشيخ ” تحذيرات وتعليمات صارمة للفنان المصري ” محمد رمضان ” قبل حفله المقرر إقامته قريبا ضمن حفلات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية .

وتمثلت تلك التحذيرات في منع محمد رمضان من الظهور عاريا أو ارتدائه ملابس غير لائقة وكاشفة لجسده وهو الأسلوب الذي اعتاد عليه في إحياء حفلاته في مصر مؤخرا .

كما شددت أيضا على منع ظهوره برفقة الراقصات على المسرح والاستعانة بالفتيات .

وأن هذه الشروط موجودة في العقد المبرم بين رمضان وهيئة الترفيه وتم الاتفاق عليها من جانب الطرفين ومخالفتها تعد إخلالا بالتعاقد بين الطرفين .. وفي حال لم يلتزم رمضان بهذه الشروط من الممكن أن يتم اعتباره مخلا بالعقد الخاص بحفلته .