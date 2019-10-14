كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 05:56 مساءً - بعد ابتعادها عن التواصل مع متابعيها على “إنستغرام” لأكثر من عشرة أشهر، وذلك بسبب اتهامها في قضية نشر أفلام إباحية تحض على الفسق والفجور وخروجها بعد ثبوت عدم تورظها في الأمر، عادت الفنانة منى فاروق، للظهور مجدداً بعدما نشرت على حسابها الخاص بإنستغرام صورة تجمعها بوالدتها تهنئها فيها بمناسبة عيد ميلادها.
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أمي وضحكه أمي وحضن أمي وكل أمي ❤️ كل سنه وانتي معانا ومنور الدنيا علينا عيد ميلاد سعيد مفيش كلام يتقال اقدر اوفيلك حقك ياامي انتي حبيبتي وبينتي وصحبتي واختي وامي وكل حاجه ليا في الدنيا مليش غيرك يحميكي ليا ربنا وياخد من عمري ويزيدكView this post on Instagram
#أحب أمي وضحكه أمي وحضن أمي وكل أمي ❤️ كل سنه وانتي معانا ومنور الدنيا علينا عيد ميلاد سعيد مفيش كلام يتقال اقدر اوفيلك حقك ياامي انتي حبيبتي وبينتي وصحبتي واختي وامي وكل حاجه ليا في الدنيا مليش غيرك يحميكي ليا ربنا وياخد من عمري ويزيدك🙏🏻 عيد ميلاد مين الليله عيد ميلاد قمر العيله عيد ميلاد سعيد ياحبيبتي❤️❤❤❤❤🎂🎂🎂🎂🎂#امي #ست_الحبايب #حبيبتي 😍ربنا يخليكي ليا 🙏🏻✈️ #dubai #egypt #loveyou #mum #friends #mood #mother #woman #strong #مني_فاروق #mona #❤️ #party #happy #happybirthday
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كانت هذه تفاصيل خبر منى فاروق تظهر مجدداً بعد إخلاء سبيلها في قضية الأفلام الإباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.