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أمي وضحكه أمي وحضن أمي وكل أمي ❤️ كل سنه وانتي معانا ومنور الدنيا علينا عيد ميلاد سعيد مفيش كلام يتقال اقدر اوفيلك حقك ياامي انتي حبيبتي وبينتي وصحبتي واختي وامي وكل حاجه ليا في الدنيا مليش غيرك يحميكي ليا ربنا وياخد من عمري ويزيدك

كانت هذه تفاصيل خبر منى فاروق تظهر مجدداً بعد إخلاء سبيلها في قضية الأفلام الإباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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