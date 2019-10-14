شبيه محمد صلاح يفضحه: “إستعان بي لتصوير إعلانات” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: أدلى به الشاب المصري ​أحمد بهاء​ المعروف بشبهه الكبير لنجم كرم القدم المصري ولاعب فريق ليفيربول الإنكليزي ​محمد صلاح بتصريح​، حيث كشف عن إستعانة صلاح به من أجل تصوير بعض مشاهد الإعلانات.

وقال في مقابلة تلفزيونية له أن صلاح دائماً ما يكون مشغولاً في الخارج، وهو الأمر الذي يصعّب عليه قدومه إلى مصر لتصوير إعلانات ولهذا يستعين به لأجل التقاط مشاهده في مصر عندما لا يكونُ مُتواجدًا فيها، ويعتمد المُخرج حينها تصويره من بعيد.

وبدا بهاء بعد تصريحه هذا مربكاً وبدا عليه شعوره بالخجل، إلا ان مقدم البرنامج حاول إستدراجه أكثر، لكنه قاطعه مدافعاً عن صلاح لكثرة إنشغالاته وهو الأمر الذي يدفعه للإستعانة به.