ظهور نادر لابن توم كروز في لندن – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــرد: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وثّقت ظهوراً نادراً لكونور كروز، ابن الممثل الأميركي توم كروز بالتبني.
وفي التفاصيل، فقد رافق كونور كروز (24 عاماً)، والده في لندن يوم السبت الفائت وقد تمّ رصدهما وهما يتفقدان طائرة هليكوبتر.
إشارة الى أن نجمي هوليوود توم كروز وطليقته الممثلة نيكول كيدمان، قد سبق وتبنيا كونور وشقيقته إيزابيلا خلال زواجهما الذي استمر 11 عامًا والذي انتهى عام 2011.
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