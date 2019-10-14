متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس عبر حسابها على موقع “إنستجرام” فيديو يجمعها بابنها جايدن وهما يرقصان في السيارة على أغنيتها الشهيرة “قومي”.
وعلقت ميريام فارس على الفيديو كاتبةً: “هكذا أقل جايدن من المدرسة!”. ونلاحظ في الفيديو أن جايدن يتميز بشعره المجعد الذي تشتهر به والدته ميريام فارس.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال ميريام فارس الفنية كان كليب “قومي” الذي طرحته في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس ترقص مع ابنها على أغنية “قومي”.. شاهدوا الفيديو الطريف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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