فارس كرم يستذكر والده الراحل بفيديو: ” أحلى أيام عمري أنا وياك”

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر النجم اللبناني فارس كرم فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” يستذكر من خلاله والده الراحل. ويظهر فارس كرم في الفيديو إلى جانب والده وهما في عربةٍ للطرقات الوعرة وكان والده السائق. وعلق فارس كرم على الفيديو كاتباً: “متل اليوم بصرلك سنة بعيد عني. أحلى أيام عمري أنا وياك”. وأضاف: “رح نلتقي…”. تجدر الإشارة إلى أن علاقة مميّزة جدًا كانت تجمع فارس كرم مع والده حيث كان يمضي معظم وقته برفقته.

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