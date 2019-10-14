أغنيتان لـ”مساري” ضمن قائمة أغاني “كورتني كارداشيان “المُفضّلة

متابعة بتجـــــــــــرد: حلّت أغنيتا ” “Number One و”Ya Nour El Ein”لمُغنّي الـ”بوب”و الـ”R&B” العالميّ “مساري” ضمن قائمة الأغاني المُفضّلة لدى نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان.

يُذكر أنّ هذه القائمة تضمّنت الأغنيات التي إستمعت إليها كورتني خلال رحلتها إلى أرمينيا، وقد شملت الكثير من الفنّانين الأرمن والعرب ومن بينهم “مساري” إذ ضمّت عملين له وهما

” “Number Oneالتي جمعته بمُغنّي الراب Tory Lanez و” “Ya Nour El Einالتي لاقت نجاحاً كبيراً، وشاركه في غنائها كلّ من مغني الراب French Montana والنجمة مايا دياب.