مطالب بإنهاء أزمة أحلام وأصالة في السعودية.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالب محبو النجمتين أحلام وأصالة نصري من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، والمشاهير الحاضرين في منتدى صناعة الترفيه بالمملكة أن تكون هناك مبادرة لمصالحة النجمتين في المنتدى الذي حضرته الفنانتان الإماراتية والسورية.

ويعد منتدى صناعة الترفيه في السعودية، المكان الأول الذي تجتمع فيه أحلام وأصالة منذ وقوع الخلاف بينهما مؤخرًا، بعد أن تبادلتا التصريحات والاتهامات عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

وأظهرت الصور أنَّ النجمتين أحلام وأصالة، تجاهلتا بعضهما في المنتدى، فلم تظهرا معًا في أماكن مقربةٍ من الحفل، وبدا واضحًا عدم وجود أية مبادرةٍ أو سعيٍ من أي فنانٍ أو من الأصدقاء المشتركين بينهما لمصالحتهما.

واكتفت أصالة وأحلام بالتقاط الصور ونشرها عبر السوشال ميديا، لتنقلا أجواء المنتدى إلى جمهورهما، وهنا طالب الجمهور بمصالحتهما، واستغلال وجودهما في المكان ذاته، خاصةً وأنَّ المنتدى يجمع العديد من المشاهير العرب والعالميين.

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وأكد محبو النجمتين أنَّ مبادرةً واحدة من تركي آل الشيخ أو أيَ فنانٍ أو صديقٍ مشترك بين النجمتين قد يُنهي الخلاف بينهما بسهولة، لأنَّ أحلام وأصالة معروف عنهما طيبة قلبهما وأنهما تنسيان الخلافات والمشاكل بسهولة، وهذا ما حصل في أوقاتٍ سابقة، كما أنَّ الأجواء في المكان تُساعد على إنهاء الأزمة بين النجمتين.

وبدأت الخلافات مؤخرًا بين أحلام وأصالة تزامنًا مع الأزمة الصحية التي تعرضت لها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث قامت أحلام بعمل بلوك لأصالة عبر تويتر، وبعدها بدأت الخلافات تتصاعد على المنابر الإعلامية.

وشهد منتدى صناع الترفيه في المملكة العربية السعودية حضور النجوم أمثال يسرا، ورجاء الجداوي، وعمرو دياب، وعادل إمام، وهشام ماجد، وشيكو، وأكرم حسني، ومحمد هنيدي، وأشرف عبد الباقي، وعبدالله السدحان، وناصر القصبي، وعاصي الحلاني، ووليد توفيق، وجاكي شان، وجيسون موموا، وشاروخان، وفان دام.