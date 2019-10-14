شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تنتقل إلى التجمع الخامس لتصوير "الأنسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة رانيا يوسف مشاهدها فى مسلسل "الأنسة فرح"، فى التجمع الخامس وتحمع المشاهد بينها وبين الفنانة أسماء أبو اليزيد ومحمد كيلانى وأخرون من النجوم ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

"الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وبطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

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وصور أبطال المسلسل عدد من المشاهد في مدينة الغردقة حيث استغرق التصوير هناك 5 أيام كاملة وذلك بعد الانتهاء جزء من الأحداث فى أكثرمن ديكور بالقاهرة، ويسجل العمل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد فى الدراما التليفزيونية حيث تقدم شخصية "فرح" التى تتمحور حولها الأحداث.



