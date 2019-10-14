شكرا لقرائتكم خبر عن "حرب تصريحات" بين التون جون وأخيه بعد حديث الأول عن والده.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الكتاب الذي يحمل السيرة الذاتية الخاصة بالنجم العالمي التون جون سيسبب له الكثير من الانتقادات بسبب القصة التي رواها النجم الشهير حول أسرته وأصدقائه المقربين، كذلك عدد من أشهر نجوم العالم.

ادعي التون جون البالغ من العمر 72 عام في مذكراته أن والده الراحل ستانلي دوايت لم يدعمه ولم يخبره أبدا أنه يحبه أو أنه كان فخورا به ، وهو الأمر الذي دفع "جيف" الأخ غير الشقيق لإلتون وهو يبلغ من العمر ( 53 عاما ) ليرد، حيث أكد أن المغني الشهير يصدق فقط ما يريد تصديقه ويبدو أنه عانى من "فقدان ذاكرة هائل".

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وقال جيف لصحيفة " ذا ميرور": "أنا لا أفهم تصريحات التون جون في كتاب سيرته الذاتية و ذلك لأن أمي وأبي وأنا ذهبنا جميعا لحضور احدي حفلاته في ليفربول، كنت في ابلغ من العمر 5 سنوات و كان والدي متواجد بجانبي في الحفل"، واستكمل كلامه قائلا:"التون إما أنه يعاني من فقدان للذاكرة ويعتقد بصدق أن والده لم يره في أي حفل موسيقي أو ربما يريد أن يصدق ذلك" .



عائلته التون جون