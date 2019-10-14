شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر روز تكشف عن الصورة الأولى لطفلها الثانى "Slash " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية آمبر روز عن الصورة الأولى لطفلها الثاني والذي أنجبته مؤخرا، وكشفت المواقع الفنية الشهيرة مثل " يو اس توداي " عن اسم الطفل الذي يدعي " Slash Electric "، وذلك بعد 3 أيام من إنجابها للطفل.

نشرت آمبر روز الصورة الأولى لمولودها من الكسندر ادواردز على صفحتها الشخصية بـ "انستجرام" مع مدير أعمالها ومساعدها "جوزيف"، و حصدت الصورة أكثر من 345 ألفlikes خلال 18 ساعة فقط .

يذكر أن " سلاش" هو الطفل الأول للثنائي " آمبر روز و الكسندر ادواردز " معا ، في حين أن آمبر روز هي أيضاً أم لطفل اسمه " سباستيان تايلور توماز " و يبلغ من العمر 6 سنوات وانجبته من مغني الراب ويز خليفة.