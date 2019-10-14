شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تصور مشاهد من فيلمها "أشباح أوروبا" بوسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة اللبنانية هيفاء وهبى عدد من مشاهد فيلمها الجديد "أشباج أوروبا" اليوم الاثنين، في منطقة وسط البلد بصحبة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر لمدة 3 أيام، وذلك بعد التصوير في الحطابة والقلعة الأسبوع الماضى، على أن تسافرهيفاء بصحبة بطلي العمل بعد ذلك إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية هناك.



هيفاء وهبى

فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة ومقرر طرح الفيلم فى دور العرض بموسم اجازة منتصف العام الدراسى 2020.

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وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمي وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضي.