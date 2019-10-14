شكرا لقرائتكم خبر عن بناء ديكورات مسلسل ياسر جلال "الفتوة" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الجهة المنتجة لمسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال بناء ديكورات العمل داخل مدينة الإنتاج الاعلامى، بعد ما انتهى مخرج العمل حسين المنباوى من معاينة أماكن التصوير، حيث ينافس به جلال فى موسم دراما رمضان المقبل لعام 2020، كما تجرى الجهة المنتجة مفاوضات مع الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب ياسرجلال استعداداً لانطلاق التصوير.

وتدور أحداث العمل قبل 100 عام فى حى الجمالية ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، والشخصية التى يقدمها جلال هذا الموسم مختلفة تماما عن الأعمال التي قدمها فى المواسم الرمضانية الثلاث السابقة، وتعد القصة خارج الصندوق.

يذكر أن ياسر جلال قدم آخر أعماله "لمس أكتاف" وشارك فى بطولته، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏