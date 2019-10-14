شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يوجه رسالة شكر لتركى آل شيخ: " قضيت وقتا رائعا فى السعودية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم الهندى شاروخان، رسالة شكر للمستشارتركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19، فى الرياض، وعلى حسن الضيافة.

وكتب شاروخان، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "شكرا لك على حسن الضيافة وقضيت وقتا رائعا وأتطلع إلى بعض القصص الرائعة في الأفلام من المملكة العربية السعودية كل التوفيق لبرنامج Vision 2030 ".

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وكانت فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 قد أنطلقت أمس الأحد في أحد فنادق الرياض، بحضوررئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي .

وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم كلًّا من : الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبد الله، وفنان العرب محمد عبده، والفنان هاني شاكر والمطربة أحلام.