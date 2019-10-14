شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد لحظة تكريم النجم العالمى فان دام بمنتدى صناعة الترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم النجم العالمي جان كلود فان دام تقديراً له ولأعماله الفنية، بمنتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 فى الرياض، وقال فاندام خلال تسليمه التكريم، أنه سعيد بالجائزة لأنها على هيئة صقر الشاهين وهو من المخلوقات المفضلة لديه موجها الشكر لتركى ال شيخ على الدعوة وعلى اتاحة الفرصة لمقابلة العديد من النجوم العالميين ونجوم الوطن العربى".

وقد انطلقت أمس الأحد في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي .

وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم كلًّا من: "الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبد الله، وفنان العرب محمد عبده، والفنان هاني شاكر والمطربة أحلام".