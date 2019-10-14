شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى فى ندوة بـ ”الخليج 365” .. بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل جريدة ”الخليج 365” بعد قليل بالنجمة هند صبرى بعد نجاح فيلمها الأخير " الممر" وحضورها أمس الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة ووقوفها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناؤ تكريم أبطال الفيلم . وتتحدث خلال الندوة عن فوزها بجائزة أفضل ممثلة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ 3 عن دورها فى فيلم "نورا تحلم"، وترد على أسئلة الجمهور عبرالبث المباشر لليوم السابع. Advertisements وتكشف "هند" خلال الندوة الفنية التى تجريها مع قسم الفن باليوم السابع عن خطتها الفنية خلال الفترة المقبلة، وتتحدث عن أكثر من مشروع فنى تعمل حاليا علي تحضيره، وأيضا تتحدث عن نجاح فيلمها "الفيل الأزرق2" .

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