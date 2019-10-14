شكرا لقرائتكم خبر عن اكتئاب حاد ثم وفاة.. رحيل المغنية الكورية سولي في ظروف غامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت عدد من المواقع الإخبارية العالمية وفاة المغنية الكورية سولي البالغة من العمر 25 عاما وقالت الشرطة أنها وجدت سولي في منزلها في سونجنام بعد بلاغ من مدير أعمالها والذي فشل في الوصول إليها.

وكانت المغنية سولي تعاني من اكتئاب حاد ومعاناة شديدة مع التنمر علي مواقع السوشيال ميديا وتعتقد الشرطة أن وفاتها نتيجة انتحار بسبب حالة الإكتئاب التي تمر بها ولكنها لم تأكد الأمر حتي الان.

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وتفاعل جمهور سولي مع حسابها علي موقع انستجرام ومع خبر وفاتها حيث يتابعها علي انستجرام 6 مليون متابع وبدا الجمهور في رثاءها علي الصور التي كانت تنشرها قبل رحيلها الغامض.