ربنا يديم المحبة.. تعليق محمد رمضان على تكريمه بـ"موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صور له خلال تكريمه أمس بحفل توزيع جوائز صناع الترفيه، والذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض.

وعلق "رمضان"، قائلًا: " في أول زيارة لمدينة الرياض وجدت التقدير وحُسن الاستقبال والحب الشديد لبلدي ولشخصي، ربنا يديم المحبة وانتظروا حفلتي الأولى في السعودية في أول نوڤمبر إن شاء الله".

وشهد الحفل الذي أقامته هيئة الترفيه السعودية، على هامش منتدى "صناعة الترفيه" بموسم الرياض، حضور عدد كبير من النجوم العالميين، في مقدمتهم شاروخان وفاندام وجاكي شان، كما حضر الحفل نجوم مصريين وعرب بارزين، في مقدمتهم الهضبة عمرو دياب، الذي تم تكريمه، هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ومحمد رمضان أكرم حسني، دينا الشربيني، عمرو مصطفى، المنتج محسن جابر، وعدد من المؤلفين والمنتجين والشعراء.

الحفل تنظمه المملكة ضمن أجندة منتدى ومعرض صناعة الترفيه الذي تستضيفه العاصمة الرياض على مدار يومي 13-14 أكتوبر الجاري.