خالد عليش يخضع لتطعيم بعد "عضة نسناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضع الفنان خالد عليش، لـ"تطعيم" جراء قيام "نسناس" بعضه. وعبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، علق "عليش": "النهارده كانت الحقنة التانية من خمس حقن، عشان عضني نسناس، أيوة متستغربوش، إيه سبب مقابلتي للنسناس، وإيه خلاه يعضني، ده موضوع كبير بقى نتكلم فيه بعدين". خالد عليش يقدم برنامج "سبعة عالمحطة"، على إذاعة ميجا إف إم.

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