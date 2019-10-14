ناصر القصبي لتركي آل الشيخ: شكرًا يا صانع الفرح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجه الفنان السعودي ناصر القصبي، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، بعد تكريمه أمس بحفل توزيع جوائز صناع الترفيه، والذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض.
ونشر "القصبي" عبر تويتر، صورة تجمعه بآل الشيخ، وعلق: "شكرا معالي المستشار، الناس حديثها اليوم الرياض، ومشاهد الفرح الذي دب روحها، شكرا يابو ناصر يا صانع الفرح والجدل".
وأقيم الحفل مساء أمس الأحد، بحضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم، أبرزهم عمرو دياب، يسرا، شاروخان، فاندام، جاكي شان.
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