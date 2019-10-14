بفيديو يجمعهما.. فارس كرم يحيي الذكرى الأولى على رحيل والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أحيا الفنان اللبناني فارس كرم، الذكرى الأولى لرحيل والده، ونشر مقطع فيديو يجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. وعلق: "متل اليوم بيصير لك سنة بعيد عني، أحلى أيام عمري وأنا وياك، رح نلتقي". من ناحية أخرى، يستعد فارس كرم، لإحياء حفل غنائي يوم 25 أكتوبر الجاري، بأحد الفنادق في مدينة الجديدة بالمغرب.

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