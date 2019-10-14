انتحار النجمة الكورية سولي... تفاصيل من قصة حياة انتهت بسبب التنمّر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - أكّدت الشرطة الكوريّة خبر العثور على نجمة الـ K POP سولي (sulli) ميتة داخل منزلها، عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت كوريا.



ووفقًا لمركز شرطة سونغنام سويونغ، وجدت سولي متوفاة من قِبل مدير أعمالها في منزلها في سونغنام بمقاطعة غيونجي في 14 أكتوبر في حوالي الساعة 3:21 مساء بتوقيت كوريا.







-تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سولي

سولي في بث مباشر



كان مدير أعمالها يحاول الاتصال بها منذ الساعة 6:30 مساء بتوقيت كوريا في 13 أكتوبر، إلا أنّها لم ترد على اتصالاته، الأمر الذي أدخل القلق إلى نفسه، فقصد منزلها على وجه السرعة ليكتشف جثّتها، ويسارع إلى الاتصال بالشرطة.



وكانت الشرطة الكوريّة قد تريّثت في إعلان أسباب الوفاة، رغم اعتقاد الكثيرين أنّها انتحرت، لتعود الشرطة وتعلن في بيانٍ رسمي، أنّ سولي انتحرت شنقًا في منزلها بعد معاناة مع الاكتئاب.



مدير أعمالها قال إنّه صعق لانتحارها، إذ أنّها كانت تتصرّف بطريقة طبيعيّة في يومها الأخير، قامت بتسجيل إعلان لماركة حقائب، وسجّلت فيديو تستعرض فيه الحقيبة التي وصلتها هديّة من الماركة نفسها، إلا أنها لم تعد تجيب على هاتفها الأمر الذي تسبّب بالقلق لمدير أعمالها الذي أدرك أنها ليست بخير.







الظّهور الأخير

سولي





كانت سولي في آخر ظهور لها عبر مقابلة تلفزيونية يوم 5 أكتوبر ضمن برنامج "ليلة من التعليقات الكارهة" (The Night of Hate Comments) ، قد تحدّثت عن شعورها بالفراغ، وبأنّها تمثّل أنّها سعيدة.



وقالت "حياتي في الحقيقة فارغة، أشعر وكأنّني أكذب على الجميع بتظاهري بالسعادة من الخارج".



كما كشفت سولي أنّها لم تكن تعرف كيف تشعر حيال "أكاذيبها" لذلك كانت تطلب المشورة دائما من زملائها بخصوص هذا الأمر.



وتابعت "كنت أطلب المشورة كثيراً بخصوص هذا الأمر. فقيل لي، كل الناس لديهم جانب مظلم في حياتهم، لكنّهم يعيشون بالتظاهر وكأنهم لا يملكون ذلك الجانب. لا تشعري بالغرابة من الأمر"



وفي النهاية ختمت كلامها بقولها أنها ما زالت مستمرة في التظاهر بالسعادة من الخارج وأنها ببساطة أصبحت تعيش حياتها متقبّلة لهذا الجانب.

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-معاناة مع التنمّر





وكانت سولي تعاني من التنمّر، ومن السخرية، ومن التعليقات الجارحة، وتحدّثت كثيراً عن انزعاجها من التعليقات التي تصلها عبر السوشال ميديا، حتّى أنّها قبل أيام، فتحت بثاً مباشراً عبر "انستغرام" وظهرت باكية، ولم تتمكّن من الكلام، الأمر الذي وضعه البعض في خانة جذب الأضواء، قبل أن تصعقهم الفنانة الشابة برحيلها انتحاراً، بعد أن أصابتها التعليقات المتنمّرة بحالة اكتئاب شديد لم تتمكّن من التغلّب عليها.



يذكر أنّ سولي ولدت في عام 1994 ، وبدأت أولى خطواتها مع الفن في العام 2005 كممثلة في مسلسل للأطفال ثم في عام 2009 كعضو في فرقة X F.



وغادرت سولي الفرقة في عام 2015 وركّزت على التمثيل، حيث حازت شهرة عالميّة، بفضل انتشار الدراما الكورية في الخارج، وقد تسبّب موتها المفاجىء بحالة حزن لدى الجمهور في العالم العربي، عبّر عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا محبّو الفنانة إلى الانتباه إلى كل كلمة وكل تعليق، قد يؤدّي إلى زعزعة ثقة الإنسان بنفسه وصولاً إلى وضعه حداً لحياته.

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