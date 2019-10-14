ناصيف زيتون: مشروع الزواج مؤجل.. وصوت حسين الجسمي «مرعب»!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - صوته وشخصيته مفعمان بالحياة، يرى أنه كشاب في الثلاثين من عمره عليه أن يحيا بطريقته الخاصة بعيداً عن حسابات الشهرة، وأن يفعل ما يمليه عليه قلبه مادام لا يسيء لأحد، يعيش الآن على أصداء نجاح حفلاته في "قرطاج"، ونجاح أغنيته العراقية الجديدة "فارقوني"، كما يقوم بالتحضير لأعمال فنية جديدة قال عنها إنها سوف تكون بمثابة المفاجأة.





هو "ناصيف زيتون" الذي التقيناه في دبي خلال حفل أقامته شركة "يوتيوب" لإطلاق خدمة "يوتيوب ميوزيك"، حيث قام ناصيف خلال الحفل بتقديم أغنيته الجديدة "فارقوني" للمرة الأولى تزامناً مع إطلاقها على قناته الرسمية، لتحقق الأغنية نجاحاً لافتاً فور طرحها؛ ما دفعنا لتقديم التهنئة له عليها وسؤاله.



-حققت نجاحات لافتة مؤخراً، ما هو الجديد الذي تطمح له من خلال فارقوني؟





أتمنى أن تصل لأكبر عدد من الناس، وأن يتقبلني الجمهور بهذا اللون؛ لأنها المرة الأولى التي أغني فيها اللون العراقي، وأن تكون "فتحة خير" أكتسب منها جمهوراً جديداً علىَّ.





- احتفلت مؤخراً بتحقيق مليار مشاهدة على قناتك على "يوتيوب"، ما الذي يعنيه لك هذا الأمر؟

شرف كبير بالطبع، وأشكر كل من أعطاني بعضاً من وقته ليستمع إلى ما أقدمه، أو أرسل لي رسالة حب، كان طموحي أن أصل إلى مليار مشاهدة، وبعدما وصلت إليها صرت أطمح في المزيد من النجاح.



-وما هي المسئوليات التي يلقيها ذلك الأمر على عاتق اختياراتك المقبلة؟

(يتنهد طويلاً قبل أن يجيب) الكثير، عندما يصبح لك ألف مشاهدة هو أمر يختلف عن وصولك إلى مليون ثم مليار، فمع الوقت اختياراتك تصبح أكثر دقة، وتصبح أكثر التزاماً أمام جمهورك بتقديم الأفضل دائماً، وألا تخذل من يدعمونك.

أغنية مصرية وأخرى بالفصحى

- بمناسبة الجديد، ما هي خطوتك المقبلة بعد أن غنيت باللون العراقي في فارقوني؟





أحضر الآن أغنيتين، إحداهما ستكون بالعامية المصرية، والأخرى سوف تكون باللغة العربية الفصحى.



-ألا تخشى من خطوة الغناء بالفصحى؟

بالعكس - أراه تحدياً جديداً، وأعدكم أنها سوف تكون مفاجأة.





-سمعنا أنك تفكر بالتمثيل، هل مازال هذا المشروع قائماً؟

حالياً لا يوجد شيءٌ جديٌ حيال هذا الأمر، لكنني أحب إذا جاءت لي فرصة مناسبة أن آخذ هذه الخطوة عما قريب.

الزواج نصيب لا أستعجله



-ومشروع الزواج؟

(يضحك كثيراً) مؤجل هو الآخر.



-إلى متى؟

إلى حين إشعار آخر، (ويواصل ضاحكاً): بالطبع أحب أن أتزوج، لكن النصيب لم يأتِ بعد.



-وما هي الشروط التي تضعها لفتاة أحلامك؟





الموضوع لا يحتاج إلى شروط أو طلبات خاصة، فقط عندما يحين الوقت ستجمعني الدنيا بالشريك والحبيب دون أي ترتيب.

Advertisements

اعتزال إليسا



-كونك مقرباً للغاية من إليسا، ما هو تعليقك على قرار اعتزالها؟

خبر محزن بالطبع، لكن في الوقت ذاته وبحكم قربي منها بالفعل، فأنا أشجعها على أي قرار تجد فيه راحتها النفسية.

-إذاً، أنت تدعمها على هذا القرار؟

أنا لست صاحب القرار؛ لكي أدعم أو أرفض، أنا واحد من محبيها، الذين لا يتخيلون بالطبع ألا تستمر إليسا في مشوارها، والذين هم لهم حق عليها في أن تستمر، لكن في الوقت ذاته إليسا إنسانة حقيقية، لا تفعل إلا ما يتناسب مع قناعاتها، لذا أتمنى أن تصل إلى القرار الذي يريحها هي قبل الجميع، وأتمنى لها كل السعادة.

زمن السوشيال ميديا



-أنت من الفنانين أصحاب النشاط الملحوظ على السوشيال ميديا، ألا تخشى أن يفقدك هذا الأمر هيبتك كفنان؟

بالعكس، فنحن نعيش في عصر السوشيال ميديا شئنا أم أبينا، وأنا سعيد بهذا العصر وأتفهمه للغاية، وأتطلع إلى أن تتطور وسائل التواصل بشكل أكبر، فهي من قربتنا من الناس، ومادمنا نعرف كيف نحسن استخدامها فلم لا؟

حسين الجسمي "صوته مرعب"

-من هو الفنان الذي تعتبره صاحب أقوى صوت في الوطن العربي؟

كثيرون، فالوطن العربي يعج بالأصوات القوية والمميزة.



-اعطني اسماً واحداً

حسين الجسمي.



-لماذا؟

صوته مرعب.



-أخيراً، ما هي الأغنية التي أعجبتك مؤخراً وتمنيت أن تكون لك؟

- أغنية «مهم جداً» للفنان حسين الجسمي كذلك.





نوال الزغبي في مؤتمر «ذا تالنت»: لا أشاهد التلفزيون وهدنة مع إليسا

"بالصدفة"..المرأة كارول سماحة تغلب الرجل وتدعم التوحّد

ذا فويس: سميرة سعيد تؤكد أن الألفة تجمع المدربين وراغب علامة لا يضمن هدنة مع أحلام

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"